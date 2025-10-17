Hernanes su De Bruyne: "I primi 3 mesi sono sempre di adattamento"

L'ex centrocampista Hernanes ha rilasciato un'intervista a Soccermagazine.it: "De Bruyne? Per adattarsi ci vogliono minimo 3 mesi per cominciare a capire un po’ le nuove funzioni del nuovo ruolo, le nuove movenze e come ragionare nel nuovo ruolo. Poi 6 mesi per cominciare a giocare come se fosse naturale. Quindi ci vuole tempo, solo quello.

Non è che cambi così facilmente un giocatore che faceva un ruolo, lo metti un altro ruolo e subito va bene. A volte ci sta perché il giocatore ha la “centralina” delle caratteristiche già a posto e allora è più facile cambiare magari una condizione motoria, però se il giocatore non ha da prima quelle caratteristiche e non ragionava da prima in quella maniera, finché impara ci vuole un po’ di tempo. Perché nel calcio ci sono giocatori che devono essere messi negli spazi giusti per compiere una funzione, è quello il punto. E quando hai due giocatori per compiere le stesse funzioni – anche se sono dei fenomeni – la squadra perde un altro giocatore che doveva svolgere un’altra funzione. Per me è sempre quello il tasto che bisogna toccare, il punto più importante".