Cosa succede a McTominay? Conte: "Vi spiego, è semplice semplice. Ha cambiato status..."

Tanti i temi trattati da Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Torino. Tra questi anche lo stato di forma di McTominay e cosa eventualmente è cambiato rispetto allo scorso anno.

"E' molto semplice, lui ha cambiato status, è stato il miglior giocatore del campionato, è arrivato quando non era utilizzato allo United, da underdog, da chi doveva dimostrare, oggi ha cambiato status e le attenzioni nei tuoi confronti anche da chi prepara la partita sono totalmente diverse. Oggi è visto in maniera diversa, è semplice semplice, si è adattato a tutto l'anno scorso, due punte, 4-3-3, è inevitabile oggi vederlo diversamente dall'avversario e quindi anche con accorgimenti diversi".