Perinetti: "Conte? La frase sulla vittoria non era rivolta all'Inter"

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “La frase di Conte sulla vittoria? Lui manda un messaggio ai suoi giocatori, non all’Inter, vuole che ci sia massima attenzione, non vuole euforia, deve mantenere la concentrazione assoluta per queste ultime partite.

Le vittorie degli azzurri? Sono una questione di atteggiamento, di equilibrio e poi sappiamo che avere una difesa di ferro crei dei presupposti per vincere. Avevo preso Stellini al Genoa, a Bari e a Como ha sempre avuto una grande capacità di relazionarsi con allenatore e compagni. All’epoca consigliai a Conte di inserirlo nello staff, lui non ci penso nemmeno e mi disse subito di si”.