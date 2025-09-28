Perinetti su Milan-Napoli: "Gara di grande livello, sarà indicativa per la lotta scudetto"

vedi letture

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti ha parlato dei temi attuali a TuttoMercatoWeb.com: "I primi risultati della B confermano lo stato di grazia di Frosinone e Avellino. Il Palermo ha portato via un punto prezioso da Cesena, mentre lo Spezia continua a faticare”.

Serie A: stasera Milan-Napoli. È già sfida Scudetto?

“Il Milan si è reso subito pratico e incisivo grazie ad Allegri. Il ritorno di Leao è importante, sarà una partita di grande livello che ci farà capire quante possibilità ha il Milan di competere per il titolo. Non è una partita che chiarirà la lotta Scudetto ma è indicativa”.