Lichtsteiner: "Milan-Napoli? Entrambe cercheranno di comandare. Scudetto? Corsa a 4"

Oggi la Gazzetta dello Sport, in vista del primo incrocio dal 2013 tra Allegri e Conte, ha deciso di intervistare Stephan Lichtsteiner, terzino svizzero che ai tempi della Juve è passato sotto entrambe le gestioni. Lo svizzero ha parlato anche della partita si aspetta questa sera a San Siro tra il Milan e il Napoli: "Mi aspetto una sfida di altissimo livello, preparata molto bene e, visto che siamo ancora a inizio stagione, penso che sarà una partita giocata, in cui entrambe le squadre cercheranno di comandare.

Napoli e Milan saranno in corsa per lo Scudetto fino alla fine, ma credo che anche Inter e Juve possano provare a lottare per il primo posto. Come sempre, saranno decisivi gli episodi e le altre situazioni, come il percorso nelle coppe e gli infortuni".