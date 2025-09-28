Hernanes: "De Bruyne è quasi un disturbo! Con lui il Napoli non è migliorato, anzi..."
Hernanes, ex centrocampista di Inter e Lazio, si è soffermato su Kevin De Bruyne nel corso del suo intervento ai microfoni di DAZN: "Io sono un fan di De Bruyne. Per me è uno dei centrocampisti più forti di sempre. Io sono proprio innamorato dei suoi passaggi, dei suoi assist, della sua visione di gioco che è unica. Ma lui nel Napoli è quasi un disturbo. La squadra era già quadrata, il centrocampo era perfetto.
Ora arriva De Bruyne e di certo non puoi lasciarlo in panchina. Ma non puoi neanche togliere nessuno degli altri tre centrocampisti, la mediana era già perfetta e performava molto bene. Allora Conte ha dovuto metterli tutti insieme. Ma metterli tutti insieme non ha portato il Napoli a guadagnare qualcosa. Il Napoli vince perché è forte e ha la mentalità contiana, ma non vedo un Napoli migliorato con De Bruyne, anzi".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
