Perinetti sul Var: "C'è sotto traccia una volontà da parte degli arbitri di vedere ristabilita la loro centralità"

Il direttore sportivo, Giorgio Perinetti, è intervenuto in diretta a Sportiva per commentare gli ultimi risultati di campionato: "Var? La discussione rischia di diventare infinita, perché non riusciamo a trovare un equilibrio. C'è sotto traccia una volontà da parte degli arbitri di vedere ristabilita la loro centralità, ma non andare a vedere il monitor significa lasciare il vago dubbio agli spettatori. Conta anche il discorso dei rapporti tra chi sta in campo e chi davanti al monitor, in caso di arbitro giovane e arbitro esperto. Senza Var gli errori erano il doppio, vanno trovati un equilibrio e un'uniformità dai quali siamo ancora lontani. Il Var, nato per suggellare la regolarità, oggi crea ancora più discussioni di quando non c'era".