Petagna, l'ex compagno: "Quello che faceva in B lo ripete facilmente in A, può ancora crescere"

Daniele Cacia, ex attaccante e compagno di squadra di Andrea Petagna all'Ascoli, ha parlato del centravanti azzurro e non solo ai microfoni di Sky Sport: "Conosco bene Petagna, ho avuto la fortuna di giocare con lui e quello che faceva in Serie B lo fa senza problemi anche in Serie A. Napoli per lui può essere una rampa di lancio per arrivare ancor più in alto visto che ha ancora ampi margini di miglioramento. Osimhen? L'ho visto poco, siamo ancora all'inizio. E' presto per i giudizi. Bakayoko invece è l'acquisto più importante per Gattuso".