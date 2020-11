Pistocchi: "Europa League coppa di Serie B, la priorità del Napoli è un'altra"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset: "Gara della Juve? Troppa differenza in campo, forse andrebbe ridisegnata l'Europa League, ma è molto complesso migliorare il livello di tutte le squadre delle singole competizioni. Il problema fondamentale è che la Uefa vuole raccattare soldi ovunque. Tutti gli allenatori sopportano l'Europa League, perché si gioca il giovedì sera, il venerdì recuperi, il sabato già devi giocare o preparare la gara. L'Europa League ha poco fascino, una Coppa di serie B. Si può definire una coppa di consolazione".

PRIORITA' AL CAMPIONATO - "L'obiettivo del Napoli di quest'anno è il ritorno in Champions, quindi Gattuso fa bene a privilegiare questo obiettivo che garantisce denaro e visibilità. Le rotazioni sono necessarie: gli allenatori conoscono la rosa. Nella partita contro il Sassuolo, il Napoli ha tirato in porta 22 volte, il Sassuolo è andato in vantaggio in un momento nel quale faceva poco. Molto più facile organizzare una partita difensiva che offensiva. Forse Gattuso avrebbe bisogno di un ortopedico per qualcuno dei suoi calciatori (ride, ndr). Bisogna sempre considerare quello che hai costruito. Gattuso ha sposato una linea, quella di mettere assieme tanti giocatori di qualità: una linea che, dal mio punto di vista, va sostenuta".