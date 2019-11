Pistocchi: "Parole di Rizzoli da democristiano, ha dato ragione ad Ancelotti ma non torto all'arbitro..."

Maurizio Pistocchi, giornalista di Sportmediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, commentando le dichiarazioni di Ancelotti e Rizzoli rilasciate ieri durante l'incontro Var: "Rizzoli non ha dato torto all'arbitro ma ha dato ragione ad Ancelotti, nella più classica tradizione del democristianismo. Incredibile come non si possa fischiare un fallo a Llorente, Kjaer è girato al contrario e gli va addosso, viene colpito dal gomito dello spagnolo ma non esiste dal punto di vista dinamico. Rizzoli ieri ha fatto dei passi in avanti sulle dinamiche, sarebbe bello se spiegassero sempre le cose, come avvengono e perchè avvengono".