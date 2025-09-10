Pistocchi punge: "Qual è il ruolo di Bonucci nell'Italia? Se è curare la difesa, c'è un problema..."

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato gli ultimi risultati della Nazionale italiana guidata da Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole: "Ma, esattamente, quale è il ruolo di Leonardo Bonucci nello staff di Gennaro Gattuso? Perchè se il suo compito è quello di organizzare la fase difensiva… direi che Rino ha un problema. Dopo 90 minuti fantozziani, un’Italia disordinata e distratta va sotto 2-1, rimonta sino al 4-2, subisce due gol in pochi minuti e al 91’ batte 5-4 Israele grazie a un gol di Tonali.

Gattuso migliora la classifica ma non la qualità. D’altronde, la minestra si fa con quello che passa il convento".