Plastino: “Per la panchina del Napoli faccio il tifo per questo allenatore”

Il giornalista Michele Plastino ha parlato nel corso di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: “Conte e Allegri si assomigliano un po', Conte forse è più cattivello. Ma quello che è accaduto ieri sera ad Allegri con il direttore di Tuttosport forse lo ha fatto assomigliare di più a Conte. In ogni caso ieri è stata una scena brutta. In merito al Napoli non so come andrà a finire ma io faccio il tifo per Italiano perché è uno che fa giocare bene la squadra, si sa adattare, ha avuto momenti di difficoltà ed è stato bravo a recuperare.

Non so quanto la Fiorentina lo possa lasciare libero, bisogna aspettare la fine di questo campionato. A me, comunque, Italiano piace molto. Cambiare 10 calciatori nel Napoli mi sembra tanto ma tutto dipende da quale allenatore arriverà. Ma 10 mi sembrano tanti. Ieri sera Allegri ha perso la testa ed ha aspettato una vittoria importante per rispondere a tutte le chiacchiere che si sono fatte. Certo l'atteggiamento avuto ieri sera col direttore di Tuttosport non è giustificabile. Da un allenatore di fama internazionale non me l'aspettavo”.