Plastino: "Var non mi piace, si perde più tempo e polemiche aumentano"

vedi letture

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte commentando le vicende di casa Napoli. Ma si parte come sempre dalla questione arbitrale che ormai da tempo tiene banco dopo Bergamo: “Avevo posto già qualche dubbio all’inizio, come ad esempio la questione relativa alla revisione del gol: l’urlo ti si strozza in gola, in attesa di capire se sia valido o meno. Il Var non mi ha mai fatto impazzire, ma così come è adesso non va: aumentano le discussioni, si perde più tempo e continuano ad esserci polemiche. L’interpretazione spesso è soggettiva e in casi simili non è univoca. Sarebbe forse utile una chiamata per tempo richiedibile dall’allenatore”.

Plastino si sofferma anche sul lavoro dell'allenatore del Napoli: “Conte sa gestire le emergenze, è uno che riesce a tenere le redini anche in situazioni di estrema difficoltà. E’ stato anche duttile quest’anno, cambiando tante volte abito tattico al suo Napoli. Non è legato esclusivamente alle emergenze, ma anche a sue scelte tecniche e tattiche, come dice lo stesso mister”.