Da Verona: "Contestazione e morale a terra. Ecco chi torna contro il Napoli"

Matteo Fontana, giornalista da Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio': "Tifosi non residenti in Campania presenti al Bentegodi? Sono della vecchia scuola, bisogna far andare i tifosi allo stadio. Contro il Napoli è una partita in cui c'è grande attesa da parte del pubblico. Il Verona non è ancora retrocesso per un fattore matematico. Il morale è proprio a terra. Un'annata analoga fu quella del Napoli del '98. I gialloblu cercheranno di fare il miracolo della salvezza. Come si presenta contro gli azzurri? Ci sarà qualche rientro, come Akpa Akpro, vediamo in che termini tornerà Valentini.

Che clima ci sarà Bentegodi? Ci sono state contestazioni. Il pubblico è abbattuto e arrabbiato. Questo sarà il clima al Bentegodi. Sarà una sfida storica, un classico del campionato, ma che si giocherà in quest'atmosfera. Il Verona già pensa alla prossima stagione? Solo in parte. Sogliano sicuramente pensa già al futuro, il Verona ha diversi giocatori in scadenza in prestito. Ci sarà il paracadute, che attenua, ma non garantisce a pieno la pianificazione. I miracoli possono sempre realizzarsi, ma è dato molto probabile la retrocessione. E ci dovranno essere idee chiare e delineate per il futuro".