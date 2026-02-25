Prime, Llorente su Osimhen: "So che voglia ha, è il giocatore che manca alla Juve"

Ci vorrà una vera e propria impresa questa sera per la Juventus, che ha bisogno di battere di tre gol il Galatasaray nei 90 minuti più recupero dello Stadium per portare la gara di ritorno dei playoff di Champions League almeno ai tempi supplementari. L'ex centravanti di Napoli e Juventus Fernando Llorente, presente allo Stadium per commentare la partita, è intervenuto ai microfoni di Prime Video : "Con Del Piero (presente anch'esso a Torino, ndr) abbiamo parlato in generale, della vita. Fino a poco fa lui viveva a Madrid. La Juventus oggi dovrà mettere in campo cuore e anima, far sognare i tifosi, che sia possibile fare questa impresa. Scatenati, come quando esulti per un gol".

Su Osimhen, punta di diamante del Galatasaray: "Osimhen l'ho visto lavorare da vicino, so la voglia che ha, quanto aiuta la squadra. E dalle sue pressioni sono nati gli ultimi due gol dell'andata. Era il giocatore che mancava alla Juventus, ma ora c'è solo da pensare al futuro, capendo quali calciatori servono alla squadra e andando piano piano a prenderli".

Sull'ennesimo ruolo che dovrà interpretare in questa stagione McKennie, il terzino sinistro: "McKennie ha tanta esperienza, ha già giocato da terzino ed è uno affidabile. I giocatori dovranno sentire la durezza della serata".