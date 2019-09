Platini: "Juve, 4-3 bellissimo. Anche se in Italia si preferiva uno 0-0"

Presente alla 16esima Golf Cup della Fondazione Vialli e Mauro, Michel Platini ha parlato a TMW della nuova Juventus di Maurizio Sarri: "Ho visto la Juve contro il Napoli, quando sta bene fisicamente è fortissima. Essendo francese un 4-3 è bellissimo, anche se magari in Italia si preferisce uno 0-0... Per me una partita con 7 gol significa una bella serata. Magari le difese non hanno giocato bene, credo che il giornalismo italiano scriverà questo, ma il risultato è stato bello".

Che Champions League si aspetta?

"Finché rimane una competizione di coppa è bella, dove possono vincere tutti. In coppa ci possono sempre essere sorprese. Favorita? Difficile da dire, la Juve per me doveva vincere lo scorso anno e alla fine abbiamo visto com'è andata. Indicare una favorita è difficile".

Juve più completa dello scorso anno?

"Non saprei, posso solo dire che ho visto una bella partita e un bello stadio. Colpito dal livello della sfida? Il Napoli ha giocato bene a calcio, la Juve finché è stata in forma ha fatto benissimo".

Il Financial Fair Play?

"Non sono più presidente dell'UEFA, chiedete ad altri. Io quello che dovevo fare l'ho fatto. Per il momento guardo da molto lontano queste cose...".