Politano convocato in Nazionale? Spalletti annuncia: "E' nei miei pensieri"

Luciano Spalletti è tornato a Napoli: ieri per la gara degli azzurri contro il Monza, oggi per donare la celebre Fiat Panda dello Scudetto al presidio ospedaliero Santobono. A margine dell'evento, ha parlato anche di una possibile convocazione in nazionale di Matteo Politano. Queste le dichiarazioni riportate dall'agenzia LaPresse.

C'è spazio per Chiesa e Politano?

"Noi abbiamo deciso di ringiovanire molto la squadra ma questi due qui hanno un’età ancora accessibile, e anche questi sono dentro i nostri pensieri. È chiaro che bisogna fare attenzione, perché avendo cambiato modo di giocare ci siamo affidati più alle due punte, a calciatori che sanno fare un po’ tutto in campo, a questa disponibilità di prendersi anche la responsabilità di altri ruoli, di non essere soltanto questo comportamento qui, ma di essere anche ‘riesco anche a darti una mano in altre posizioni del campo’. In questo i centrocampisti sono quelli che riescono meglio a sviluppare questa funzione, questo comportamento, per cui noi continueremo così. Si va avanti con una punta, una sotto punta, con le due punte, con la costruzione bassa dei cinque giocatori che fanno il perimetrale della squadra e si va a dare continuità a quello che abbiamo visto, perché abbiamo visto delle cose nuove e delle cose molto interessanti".