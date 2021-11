Politano ritrova Spalletti al Napoli: "E' carico ed ha entusiasmo, ci fa sentire tutti titolari"

Non è la prima volta che Matteo Politano è allenato da Luciano Spalletti: il Napoli arriva dopo l'esperienza congiunta all'Inter. Come l'ha ritrovato? L'esterno azzurro risponde così nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "L'ho trovato con grandissimo entusiasmo, è carico. E' uno che lavora tanto sul campo e la domenica si vedono i risultati".

Vi sentite tutti titolari come dice Spalletti? "Col fatto dei cinque cambi c'è sempre spazio per tutti, le partite possono essere cambiate da un momento all'altro. Nello spogliatoio si percepisce che non c'è un titolare o una riserva, siamo tutti titolari".