Pres. Anaune: "I calciatori non dormono da una settimana per affrontare il Napoli"

Luca Paternoster, presidente del Anaune, squadra che affronterà il Napoli in amichevole domani pomeriggio alle 18.00, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Siamo felicissimi di affrontare il Napoli, è una tradizione che va avanti da anni: abbiamo già visto esplodere la passione di Antonio Conte, noi siamo una squadra di Eccellenza ed i giocatori non dormono da una settimana per affrontare la squadra di Antonio Conte.

Come affronteremo il Napoli? Il nostro mister ha il cuore napoletano, cercheremo di regalare ai ragazzi un momento indimenticabile per vedere da vicino Conte ed i campioni del Napoli”.