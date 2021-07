Pres. Empoli: "Farà meglio Spalletti o Sarri? DIpende dalla disponibilità dei giocatori"

Ospite degli studi di Sportitalia, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha commentato la vittoria del campionato Primavera dei giovani azzurri: “Questa vittoria ci ripaga di tanti sacrifici. Questi ragazzi li ho visti diventare uomini, li ho conosciuti che avevano dieci anni. È stata un’emozione particolare, specie contro squadre che abbiamo eliminato che sono costate 10-15 milioni. Abbiamo fatto come Davide contro Golia, come spesso ci capita nelle nostre apparizioni in Serie A. Non so cosa vorrei fare a questi ragazzi e allo staff”.

Su Dionisi:

“Mi fa ridere che io l’allenatore al Sassuolo l’ho dato con un caffè, mentre a Spezia sono 15 giorni che litigano con la Fiorentina (ride, ndr)".

Chi farà meglio tra Spalletti e Sarri? Chi verrà scoperto nel 2024?

“Non lo so, posso avere in mente le scelte sbagliate perché dagli errori si impara. Se scelgo un allenatore è perché approfondisco. A volte sono stato superficiale e ho pagato pegno. Ora siamo in un momento di euforia e so benissimo che quando le cose vanno troppo bene, incombe l’errore. Su Spalletti e Sarri, dipende dalla disponibilità dei giocatori, dopo 15 giorni verranno misurate le reazioni. Non è una questione di Spalletti o Sarri, ma di chi alleneranno. Dopo 15 giorni a Napoli Sarri trovò la disponibilità di Albiol e HIguain”.