Pres. FIGC: "Draghi? Niente stop, ma c'è il rischio delle porte chiuse"

"Draghi? Nessun aut-aut ma esiste il rischio porte chiuse" dice Gravina a Tuttosport. Il presidente della FIGC ha parlato svelando i dettagli della telefonata con il Premier Draghi. Il mondo del calcio a rischio chiusura? Al momento sembrerebbe di no ma c'è il concreto rischio del ritorno alle porte chiuse negli stadi: "Non c’è stato nessun aut aut né tantomeno il preannuncio dello stop a ogni attività agonistica. Al Presidente del Consiglio ho illustrato la situazione del nostro calcio". Gravina poi ha confermato i problemi della Serie A, non solo economici, con un calendario intasato fino a giugno. "Esiste, evidentemente, il rischio che un ulteriore incremento dei contagi ci riporti agli stadi con le porte chiuse" ha aggiunto.