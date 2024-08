Pres. Inter: "Lukaku? Operazione più strana e positiva della nostra storia!"

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta nella sua intervista a Sette offre una riflessione su quanto accaduto con Romelu Lukaku, ex nerazzurro, ora obiettivo di mercato del Napoli.

"L'episodio ha rappresentato poco rispetto a tutte le emozioni positive e all’adrenalina che si sono vissute in questi anni. A Lukaku dobbiamo tutti noi un ringraziamento per quello che ha fatto, si è sempre impegnato e ha sempre fatto bene. Ricordiamolo per questo: per le cose belle, non per quelle brutte. E poi non dimentichiamoci che ha rappresentato l’operazione più strana, particolare e positiva per l’Inter nella sua storia. Lo abbiamo valorizzato in una maniera incredibile e questo ha dato poi dei riscontri importanti dal punto di vista economico per costruire la conquista della seconda stella. Con lui abbiamo vinto lo scudetto e rimane nella storia dell’Inter".