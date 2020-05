Pres. Pescara: "20 giugno data attendibile per la A. Per noi potrebbero volerci altri 7 giorni"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato della ripresa del calcio nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che il 20 giugno sia una data molto attendibile per la ripartenza della Serie A, in Serie B invece potrebbe volerci una settimana in più. Noi della Serie B non ci siamo sentiti trascurati. Io faccio parte di una Lega di cui vado orgoglioso, perché è stata una delle componenti del calcio che ha avuto coerenza, scegliendo una linea e portandola avanti in ogni Assemblea. L'intenzione di tutti era di continuare a giocare a calcio, anche per eliminare polemiche e contenziosi che si potrebbero aprire in caso contrario".