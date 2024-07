Primavera, l'ex allenatore: “Ho lasciato Napoli per fare gli Europei. Su D’Avino e Vigliotti…”

Andrea Tedesco, ex tecnico della Primavera del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi è capitata una chance, mi ha contattato Fulvio Pea e mi ha proposto l’opportunità di allenare la nazionale Under 17 dell’Albania che parteciperà ai prossimi Europei di categoria. C’è un palcoscenico europeo che va oltre ogni aspettativa nazionale, poi l’Albania sta crescendo molto dal punto di vista calcistico. Ho cominciato coi grandi in Lega pro, poi in Serie A in Romania e poi sono andato sui giovani, cosa che mi ha arricchito molto. I giovani in Italia? L’Italia ha vinto gli ultimi Europei under 17, ma dal punto di vista della futuribilità dei calciatori c’è bisogno di un ponte tra queste rappresentative e le società professionistiche. C’è bisogno di coraggio nel mettere in campo prospetti che hanno bisogno di crescere e lo fanno solo giocando.

D’Avino e Vigliotti? Sono due bravissimi ragazzi, D’Avino è da tanto che viene aggregato in Prima Squadra, è stato un precoce. L’ho conosciuto due anni fa, ma l’ho avuto solo l’anno scorso. E’ un giocatore che deve fare esperienza che non sia nel settore giovanile, è un ragazzo che ha qualità. Vigliotti è arrivato al miglior momento di un percorso lungo, è cresciuto tantissimo sia atleticamente che tatticamente. E’ un ragazzo intelligente, afferra prima degli altri determinati concetti. Sono contento che sia andato alla Cavese, il calcio dei grandi è diverso ed è giusto che lui si confronti con categorie del genere. Sono convinto che Gianluca farà benissimo, faccio ad entrambi un enorme in bocca al lupo”.