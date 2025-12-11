Prime, Seedorf: "Napoli stanco? Mancata freschezza mentale. Ora non può più sbagliare"

L'ex centrocampista Clarence Seedorf è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare la sconfitta del Napoli in Champions League contro il Benfica: "Nel secondo tempo ho visto un Napoli con energia e con gamba per fare le cose. Non mi sembrava avessero chiaro come essere pericolosi: scelte sbagliate e passaggi in ritardo.

Più che stanchezza credo si tratti di freschezza mentale nelle scelte. Non è preoccupante, è normale come cosa. Nella prossima partita, però, non si può più sbagliare. Con un allenatore come Antonio Conte puoi sognare. Io do un po’ di responsabilità alla squadra".