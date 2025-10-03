Problema tattico McTominay? De Maggio: "No, dalle informazioni raccolte non è in condizione"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per parlare di Scott McTominay nel corso della trasmissione 'Radio Goal' dopo le ultime critiche ricevuto dallo scozzese per prestazioni naturalmente che non rispecchiano il suo valore: "Da quel che so McTominay non è ancora al meglio della forma ed è per questo che non lo stiamo vedendo in spolvero.

Il problema non è tattico, ma il McTominay che vediamo non ai livelli dello scorso anno è dovuto al fatto che non è al meglio dal punto di vista fisico. Lo dico secondo il mio parere e anche per informazioni in mio possesso".