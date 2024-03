Prof. Ascierto: “Mi ha fatto molto male lo sputo di quel tifoso. L’odio non fa parte del calcio…”

"L’ultima partita che ho visto è stata Napoli-Inter e ho tifato per il Napoli in quella partita”.

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Paolo Ascierto, direttore dell’unità di Melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative del Pascale: “Il gesto dello sputo che ho subito per Napoli-Juventus? Mi ha fatto molto male come gesto, fortunatamente è arrivato ai miei piedi. In quel contesto avrebbe potuto dirmi ‘ve ne facciamo 5’ rimanendo sullo sfottò. C’era mio figlio e ho lasciato perdere altrimenti sarei tornato a casa. Il Napoli è la società che ci è stata più vicina durante il Covid e ci è sempre vicina. Gratifica il lavoro che facciamo.

L’odio non è una cosa che fa parte del calcio, io sono un appassionato di calcio. Quel tifo sano con lo sfottò simpatico è il calcio che vogliamo. Sono complici un po’ tutti. Dobbiamo cercare di riportare tutto nei confini di un calcio sano. Me ne sono andato deluso dallo stadio perché ha giocato bene la Juventus. L’ultima partita che ho visto è stata Napoli-Inter e ho tifato per il Napoli in quella partita”.