Prof. De Nicola: "Mertens? Giusti i tempi di recupero, ma c'è un problema. Su Osimhen situazione poco chiara"

Alfonso De Nicola, ex capo dello staff medico del Napoli, è intervenuto al Vg21 Mattina su Canale 21: "Mertens? Spesso con lui calcolavo un tempo più lungo e invece recuperava prima, stavolta ovviamente non posso saperlo. Ho letto che ci vorranno tre settimane, una cosa normale per la caviglia di un atleta, per fortuna non c'è interessamento dei legamenti. Ma sul caso Mertens c'è un problema, ovvero l'edema della spongiosa ossea che si va a creare ogni qualvolta si ha un'insaccata importante, penso abbia avuto più un'insaccata che una distorsione dalle immagini che ho visto.

Osimhen? Non è ben chiara la situazione, la spalla è difficile da trattare.

Gara di Milano? Il Napoli era troppo più forte dell'Inter, non c'era paragone, sia tecnicamente che fisicamente. Gattuso sta lavorando veramente bene. Il Napoli doveva vincere e lo dico, peccato perché si poteva salire in classifica. Sarebbero stati tre punti pesanti".