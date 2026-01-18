Quagliarella: “Le cause dei tanti infortuni del Napoli sono tante, subentra anche un aspetto”

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, l'ex attaccante del Napoli Fabio Quagliarella ha parlato dei tanti infortuni che stanno falcidiando i campioni d'Italia: "Quando ci sono tanti infortuni i problemi possono essere tanti, anche l’aspetto dei campi non è da sottovalutare. A parte che il Napoli è costretto da quasi 2 mesi a giocare sempre con la stessa formazione, alla lunga il muscolo può accusare. Poi capitano insieme, è lì la sfiga.

Però gli infortuni ci possono stare, fanno parte di una stagione. I fattori sono tanti: le tante partite, non hai ricambio, non li puoi far riposare, i campi possono essere in un modo, poco riposo tra una partita e l’altra, sei sotto stress perché comunque sei il Napoli, sei campione d’Italia e devi difendere lo scudetto che hai sulla maglia. Quindi secondo me subentra anche quello”.