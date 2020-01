Rai, Cappella: "Con la Lazio è un punto di partenza. Ottima prova di Demme"

Il giornalista di Rai Sport Fabrizio Cappella ha detto la sua in merito alla vittoria del Napoli contro la Lazio in Coppa Italia: "Può essere un punto di partenza, soprattutto sul piano mentale si è vista una squadra concentrata e tranquilla. Una squadra con la testa diversa. Ora serve la continuità, ma indubbiamente è stata una delle migliori partite delle ultime settimane. Il pubblico è stato molto importante, si nota la differenza rispetto alle ultime uscite, si può dire che sia stata fatta la pace tra il San Paolo e il Napoli, in particolare con Insigne.

Demme? Mi è piaciuto molto, ha la capacità di attirare a sé il pallone e di giocarlo anche sotto pressione, in più è stato bravissimo in un paio di occasioni a intuire e spezzare le azioni avversarie".