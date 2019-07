Rai, Paganini avverte: "Senza Neymar il PSG può fiondarsi su Insigne"

Paolo Paganini, giornalista Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lozano è una pista aperta, il Napoli ci sta ancora pensando. Per James e Pépé occhio al PSG, che ha rotto con Neymar. A me risulta anche che, se il brasiliano andrà via, i parigini prenderanno in considerazione Insigne. Questo discorso è venuto fuori un po' di settimane fa perché Raiola l'ha fatto presente al PSG. Insigne rientra nei parametri dei francesi, è un calciatore ambito, ma il feeling ritrovato con Ancelotti è forte, si sente protagonista al Napoli e infatti credo che in azzurro disputerà un'ottima stagione".