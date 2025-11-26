Boniek fa il nome: "Sono innamorato di un giocatore di Conte, è straordinario"

Zibi Boniek, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il Napoli non si è mai fermato, nessuno vince tutte le partite, una squadra con tanti infortuni può accusare qualche problema ma gli azzurri sono sempre in vetta. Il Qarabag sta facendo delle cose meravigliose in Champions League, ma di fronte ha trovato il Napoli che aveva grande voglia di tornare a vincere anche in Europa.

Sono innamorato di McTominay, è un giocatore straordinario, è sempre pericoloso, se il gol che ha fatto con la Scozia lo avesse fatto un altro calciatore se ne sarebbe parlato per un anno. Roma-Napoli? Gli azzurri sono i favoriti per lo scudetto, se lo rivinceranno faranno una cosa fantastica. Queste due squadre hanno qualcosa in più rispetto alle altre, domenica sera sarà una grande partita.

Italia? Andare al Mondiale è più difficile che superare il girone della stessa competizione dove si qualificano le prime due e escono le otto migliori terze. Sono sicuro che, se gli azzurri dovessero arrivarci, farebbero un’ottima figura. I calciatori italiani devono fare qualcosa in più, adesso hanno un grande allenatore come Gattuso, ha tanto carattere e se la squadra lo segue arriverà al Mondiale di sicuro. I bambini italiani devono vedere la loro nazione al Mondiale, bisogna vincere soprattutto per questo”.