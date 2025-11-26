Calaiò: "Ottimo Napoli, forse serviva solo più cinismo per un altro gol"

Oggi alle 17:00Le Interviste
di Fabio Tarantino

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha commentato la vittoria degli azzurri contro il Qarabag: "Il Napoli vince e convince anche in Champions. Ottimo segnale a livello fisico di approccio e per le palle gol. E' mancato solo un po' di cinismo perché il punteggio poteva essere anche più rotondo. Ma la vittoria dà seguito al successo contro l'Atalanta e poi è importante perché ti dà fiducia per la gara di Roma". 