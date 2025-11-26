Calaiò: "Ottimo Napoli, forse serviva solo più cinismo per un altro gol"

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha commentato la vittoria degli azzurri contro il Qarabag: "Il Napoli vince e convince anche in Champions. Ottimo segnale a livello fisico di approccio e per le palle gol. E' mancato solo un po' di cinismo perché il punteggio poteva essere anche più rotondo. Ma la vittoria dà seguito al successo contro l'Atalanta e poi è importante perché ti dà fiducia per la gara di Roma".