Podcast Rampulla su Conte: "Conoscendolo, vuole arrivare in fondo a tutto"

vedi letture

L'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla è intervenuto ai microfoni di 'Maracanà' su Tmw Radio.

Napoli ko in Champions, e c'è chi critica Conte:

"Sicuramente ci sono tante squadre molto ben attrezzate per vincere la Champions. Sicuramente non passare neanche i playoff deve essere preoccupante, però il Napoli non ha avuto fortuna finora per via degli infortuni e la situazione è dovuta molto a questo, con tanti cambi di formazione forzati. Non credo che Conte preferisca vincere una coppa o il campionato, conoscendolo vuole arrivare in fondo a tutto. Poi non è detto che ci si riesca".

Che ne pensa dell'Inter?

"Bisogna essere critici. Bastoni sa benissimo che ha fatto una stupidaggine, non era rigore per me, però sei dentro l'area e sai cosa succede oggi, perché strattonare in quel modo? Quel rigore ci sarebbe ogni calcio d'angolo, perché ci si tiene sempre".

Juve, prove di cambiamento col Pafos:

"E' stato un primo tempo davvero brutto, si cercava di sfondare sempre centralmente. Secondo tempo molto meglio. Non credo si sia svoltato, non pensavo che Spalletti potesse stravolgere tutto in un mese. Deve capire la rosa, dove possono rendere meglio e piano piano ci sta riuscendo. Si fanno delle valutazioni, si cerca dove correggere certi errori. Difesa a quattro? Difficile dire se la rivedremo subito. Per me è una soluzione, già col Bologna, visto che gli esterni rossoblu sono forti. Giocare a 4 contro squadre che attaccano bene con gli esterni alti potrebbe essere una buona soluzione, ma un conto è vedere una partita, un conto è vedere gli allenamenti tutti i giorni".

Perché Koopmeiners non riesce ancora a emergere?

"Sono una serie di cause. Il fatto di essere pagato tanto, che tanti speravano in grandi cose da lui, la pesantezza della maglia, le critiche, tutto insieme sta incidendo credo. Non si sa bene però. Magari si trova meno bene di Bergamo col gruppo, sono tante le varianti che possono incidere".

Zhegrova dal 1' è stata una forzatura?

"Gli ha fatto fare minuti, giustamente, è stato fermo tanto questo ragazzo. Ha delle buone qualità".