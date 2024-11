Ranocchia: “Buongiorno in crescita, ma Bastoni è il migliore in Italia e tra i più forti in Europa”

L’ex difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia, ha parlato in esclusiva a FcInterNews.it a margine di un evento tenutosi a Milano.

Dopo aver visto Inter-Napoli, Buongiorno può essere un rimpianto per i nerazzurri? Chi è il miglior difensore della Serie A secondo te?

"Buongiorno anche domenica sera ha disputato una gara incredibile, sicuramente è un ragazzo in crescita, sarà importante per la Nazionale italiana. Però per me in questo momento Bastoni è il miglior difensore in Italia e tra i migliori anche in Europa per età, fisicità, tecnica e potenzialità. Diciamo che per la Nazionale siamo tranquilli. Non so se Buongiorno possa essere un rimpianto per l'Inter, le varie vicissitudini societarie hanno creato un po' di problemi ma credo che l'Inter sia ben messa in tutti i reparti".