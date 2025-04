Rastelli: "Vi spiego perchè il motivo di tanto riserbo di Conte sul futuro"

A "1 Football Club", su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Como.

Questa può essere la settimana cruciale per il campionato?

“Per l'Inter sarà sicuramente una gara molto difficile, perché affronta una squadra in grande salute. Nonostante la sconfitta di Bergamo, il Bologna resta un avversario insidioso, anche in virtù delle fatiche di Coppa che potrebbero incidere. Il Napoli, dal canto suo, deve fare il proprio dovere e portare a casa i tre punti contro il Monza, nella speranza di recuperare almeno due punti sull’Inter. Sarebbe importante anche per mettere pressione alla capolista, considerando che, per la prima volta da un po’, il Napoli gioca prima".

Dal punto di vista difensivo, il Napoli ha qualche defezione. Si aspetta Rafa Marín titolare o più probabilmente Olivera centrale con Spinazzola a sinistra?

“Io credo che, anche per il tipo di partita, Rafa Marín debba avere l’occasione di dimostrare di poter giocare in una squadra come il Napoli. In questi mesi, nonostante abbia giocato poco, negli allenamenti sarà sicuramente cresciuto, avrà assimilato le richieste dell’allenatore. Contro il Monza potrebbe essere la sua grande occasione per dimostrare di essere un giocatore affidabile".

Perché Antonio Conte mantiene ancora tanto riserbo sul proprio futuro?

“Perché è totalmente concentrato sul presente. Noi allenatori non guardiamo mai troppo avanti, pensiamo all’oggi, perché è adesso che bisogna dare il massimo e ottenere risultati. Poi, a bocce ferme, si ragiona con più calma sul futuro. Io, personalmente, vedo Antonio ancora saldamente sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione, nonostante il mercato di gennaio lo abbia deluso. Antonio, pur essendo un tecnico molto esigente, è anche una persona intelligente. Capisce quanto sia complicato operare nel mercato di gennaio. È evidente che non sia rimasto del tutto soddisfatto, ma credo abbia compreso le difficoltà della società nel reperire giocatori adeguati a costi sostenibili in quel periodo".

Si aspettava qualche gol in più da parte di Lukaku?

“No, perché, a dire il vero, tutte le occasioni che ha avuto le ha quasi sempre concretizzate. Non ricordo grandi occasioni mancate. È un giocatore che ha un ottimo fiuto del gol e sa mettere in condizione i compagni di fare bene".