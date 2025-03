Reja: "ADL mi ha chiamato la scorsa stagione. Scudetto? Il Napoli lotterà fino all'ultimo”

“L’Atalanta fa paura, per quanto abbia un calendario difficilissimo. Ho visto Retegui e Lookman in grande condizione e, se la squadra sta bene fisicamente, nonostante il calendario ostico non ce n'è per nessuno. Se vince contro l'Inter - ha l’ex indimenticato allenatore del Napoli (ma anche di Lazio e Atalanta) Edy Reja a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' – diventa una seria candidata allo scudetto. Il Napoli non dovrà perdere un colpo da qui fino alla fine.

Fra un paio di partite sarà più chiaro il quadro del campionato. È vero che i 30 punti in palio sono tanti ma è anche vero che lo scontro diretto di domenica a Bergamo può dirci qualcosa soprattutto sulle condizioni della squadra di Inzaghi, che ha più partite in calendario e tante energie fisiche e nervose che dovranno essere spese. Le squadre Gasperini, inoltre, nella parte finale del campionato hanno sempre un alto rendimento ed è una macchina da gol. Il Napoli arriva a questo rush finale dopo un periodo difficile in cui ha guadagnato solo 4 punti in 5 partite ma ora ha ripreso a vincere e sembra in ripresa.

Il silenzio di De Laurentiis è giustificato con il fatto che le cose stanno andando bene. Mi è piaciuto piuttosto il suo post sui social dopo la sconfitta del Napoli con il Como, messaggio importante per dare fiducia alla squadra che aveva perso il primato in classifica. Se parliamo spesso? Non lo sento da un po’, a dire il vero. Parlavamo una volta a settimana, quando allenavo io il Napoli. Nel momento in cui le cose vanno bene, è un presidente tranquillo.

Se De Laurentiis mi ha chiamato, un anno fa, per avere un aiuto quando le corse andavano male nella scorsa stagione? Sì, ci siamo sentiti... Qualche volta ci si confronta e si fa qualche valutazione, sulla vita ed anche sul calcio. Raspadori nel suo ruolo rende molto perché è una punta, un trequartista, non un esterno. Conte ha in mano la situazione e conosce benissimo le caratteristiche di tutti. Per ogni situazione, ha la padronanza totale della squadra. Anche negli infortuni, trova soluzioni. Infatti quello che colpisce di questo Napoli è che ha tante nuove possibilità e tante alternative tattiche diverse. Forse quando torneranno a disposizione tutti i giocatori rivedremo la difesa a quattro ma questa squadra ha dimostrato di aver sperimentato con successo tante soluzioni. E Conte saprà quale scegliere a seconda del contesto, dei giocatori e delle loro condizioni. Ha fatto risultati anche in emergenza e questo mi fa capire che il Napoli, da qui a fine campionato, non mollerà di un centimetro e mi auguro possa raggiungere l’obiettivo. Facciamo tutti gli scongiuri, ma con una certezza: lotterà fino all'ultimo”.