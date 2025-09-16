Reja: "Hojlund come McTominay, quando arrivi a Napoli hai una carica unica"

vedi letture

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell'impatto fulmineo del neoacquisto partenopeo Hojlund e del big match di giovedì con il Manchester City: "Hojlund è un grandissimo attaccante perché è un giocatore di grande movimento ed è difficile da marcare, copre molto bene la palla e lotta su ogni pallone, ha una determinazione pazzesca, De Laurentiis ha fatto un grande colpo, tenendo conto che è giovane e ha grandissimi margini di miglioramento".

Hojlund come McTominay sarà un rimpianto del Manchster? "No, succede che quando arrivi a Napoli ti senti addosso un affetto straordinario, una considerazione straordinaria, vieni sospinto da uno stadio fantastico. Napoli ti da’ una carica unica, l’ho vissuta per cinque anni, la città, e la conosco bene. Hojlund, come altri, ha segnato subito perchè un giocatore che si trasferisce a Napoli si sente di dare l’anima, di dare tutto. Il calcio è fatto di stimoli, e Napoli te ne dà come nessun’altra piazza. Napoli ha qualcosa in più".

A Manchster gli azzurri se la giocano? "La gara di giovedì contro il Manchester City sarà un test molto importante, capiremo meglio i valori del Napoli. Occorre giocarsela senza snaturarsi: spero di vedere una grande prestazione degli azzurri, sarà più importante del risultato finale. In ogni caso per spuntarla il Napoli dovrà provare a non subire gol e, conoscendo la bravura di Conte sulla fase difensiva, è una cosa possibile. Anche se si ritroverà contro alcuni dei top al mondo come Haaland e Bernardo Silva o lo stesso Foden. A me, però, fa molta paura Doku, un esterno offensivo velocissimo e difficile da fermare. In marcatura su di lui dovranno sacrificarsi sia Di Lorenzo che lo stesso Politano. Sarà, insomma, un collaudo perfetto per due squadre particolarmente in forma. Poi stabiliremo se il Napoli potrà andare in Champions, cosa non facile: servono grande qualità e la rosa giusta. In campionato invece è già avanti: insieme alla Juventus penso che un avversario degli azzurri sarà il Milan”.