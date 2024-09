Reja: "Mi aspettavo un altro modulo da Conte. Scudetto? Aspettiamo altri 10 turni"

Edoardo Reja, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sta crescendo e lo dimostra anche il pareggio di Torino. A livello tattico mi è piaciuto molto di più il Napoli rispetto alla Juve, i giocatori azzurri hanno cercato qualcosa in più. Poche occasioni da gol totali, però vedere un Napoli in salute e con grande personalità mi ha fatto piacere. Pensavo optasse per un 3-5-2 ed a sorpresa ha giocato con il 4-3-3.

McTominay è un grande acquisto, poi mi piace tantissimo Buongiorno. Hanno dato al Napoli dei valori importanti. Se il Napoli raggiunge la testa della classifica poi sarà difficile riprenderlo. Aspettiamo la quindicesima giornata di campionato e poi ne riparliamo. Anche perché il calendario del Napoli è tosto tra la decima e la quindicesima.

Abbiamo visto che la squadra sta crescendo nei meccanismi, in armonia e mi aspetto ancora degli ulteriori miglioramenti. Ci saranno gli inserimenti dei nuovi, la mentalità di Conte sarà determinante anche perché entra dentro la testa dei giocatori.

Con Conte non si scherza e sono sicuro che non ci saranno cali di tensione con squadre tipo Monza o Como nei prossimi match. Conte crea mille problemi perché non gli va bene mai niente. I giocatori che adesso hanno creato tutti i presupposti per vedere un grande Napoli"