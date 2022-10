Renica e la diatriba con Cassano: “Scappato di casa è diffamatorio, io ironizzavo e lui continuava”

"All’inizio l’ho messa sullo scherzo, poi ho visto che Cassano rinforzava questa tesi dicendo che non mi conosceva".

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'ex azzurro Alessandro Renica è tornato sulla polemica a distanza con Antonio Cassano: "A tutto c’è un limite! ‘Scappato di casa’ è diffamatorio. All’inizio l’ho messa sullo scherzo, poi ho visto che Cassano rinforzava questa tesi dicendo che non mi conosceva. Questa è una mancanza di rispetto inaccettabile. Con lui è come sparare sulla Croce Rossa, io l’ho messa sull’ironico e lui orgoglioso e testone com’è ha continuato a fare le polemiche. Non lo denuncio, però mi è venuto di metterlo a posto una volta e per tutte”.