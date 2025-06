Renica: "La conferma di Conte una garanzia sul mercato. Mi aspetto grossi investimenti"

Alessandro Renica, in una intervista al Mattino spiega così le condizioni che si aspetta dal patto stretto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis: "Sono sicuro che chiederà una rosa ampia e di qualità. Insomma, la sua presenza è una garanzia anche sul mercato. Sa spendere e lo farà anche quest’anno".

E De Laurentiis?

"Anche di lui ci possiamo fidare ciecamente. Ci ha dimostrato le sue volontà in questi anni. Per lui parlano i fatti. Ecco perché sono sicuro che ci saranno investimenti pesanti per raggiungere un obiettivo alla portata che è difendere il tricolore, e per puntare ancora più in alto con il sogno Champions. Mi piace l’idea di o la va o la spacca, sperando che la corda poi non si tiri troppo fino a spezzarsi".

L’effetto Conte?

"Più che effetto direi la sfida Conte. La sfida è vedere se Conte riuscirà con tante partite ad essere ancora così determinante e fare bene in tutte e tre le competizioni. Perché per me questo Napoli con lui può arrivare in fondo anche alla Coppa Italia".

Quanto Conte ha visto in questo scudetto?

"Tanto, quanto De Laurentiis. È una accoppiata vincente perché il presidente ha capito i suoi errori del passato e quest’anno è saputo stare al suo posto senza interferire troppo nel lavoro dell’allenatore. Gli ha messo a disposizione una squadra forte affiancandogli uno staff competente capitanato da una figura chiave come Lele Oriali. Per il prossimo campionato mi aspetto investimenti importanti anche perché Conte prima di decidere di continuare a Napoli ha messo i punti sulle i. Il prossimo anno è il più difficile, ma ci sono i presupposti per far bene ancora".