Graziani sulla permanenza di Conte: “Capolavoro di ADL! Ma è successo qualcosa di particolare”

Nel corso di ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, Ciccio Graziani, ex calciatore e campione del mondo nell’82, ha parlato della permanenza a Napoli di Antonio Conte: “Trovo tutto molto particolare, perché il presidente che qualche giorno prima dice: ‘Se qualcuno vuole andare via, non lo teniamo a forza’, questo era un po’ il senso di quello che aveva detto. Lì ho detto: ‘E’ fatta!’, perché a quel punto è come se avesse detto: ‘Questo se ne vuole andare, noi non tratteniamo nessuno e se ne va’.

Poi deve essere successo qualcosa, francamente non lo so, so solo che c’è una certezza: il presidente si è messo seduto con Conte dandogli tutte le garanzie possibili perché questa squadra non solo mantenga questa competitività ma addirittura alzi il livello. Perché Antonio Conte adesso deve fare il salto di qualità in Europa. E’ quindi successo qualcosa di particolare, non voglio ora dire che la Juventus si è tirata indietro, non gli ha fatto questo, il Milan non l’ha voluto, non m’interessa. So solo che De Laurentiis ha fatto un capolavoro, però deve essere successo qualcosa”.