Auriemma: "ADL s'infuriò con me e mi riempì di insulti, ora è cresciuto"

Nel corso di ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, è intervenuto il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma: "Prima se tiravi in ballo De Laurentiis e chiedevi De Bruyne, Pelè e Garrincha, andava su tutte le furie. Così come quando s’infuriava se parlavi di soldi da dare ai calciatori. C’è un episodio che è rimasto storico, che riguarda me. Scrissi su Il Roma: ‘Napoli attento, che Zuniga vuole 3 milioni’.

Dopo la partita del Napoli-Cagliari incrociai De Laurentiis allo stadio e mi riempì di insulti e di offese. Io non capii perché, poi dopo mi spiegarono perché avevo fatto quel pezzo. Come andò a finire con Zuniga? Che firmò per 3mln e poi si è anche infortunato. De Laurentiis in questo è cresciuto. Mi dispiace che poteva farlo prima, però meglio tardi che mai. E’ cambiato? Secondo me non è davvero cambiato, si sta sforzando perché si deve mostrare agli occhi di Antonio Conte diverso da quello che è”.