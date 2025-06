Fedele jr: “ADL merita una statua! Determinante per due scudetti quasi come Maradona”

Nel corso di ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, è intervenuto il procuratore Gaetano Fedele: "Con la permanenza di Conte il presidente ha fatto l’ennesima mossa dove ci ha messo tutti ko, perché come andrà andrà lui ha già vinto. Perché se il Napoli dovesse rivincere lo scudetto lo dobbiamo di nuovo ringraziare, se non dovesse vincere dirà: ‘Volevate a Conte e ve l’ho dato, non è colpa mia’. Ora però voglio vedere se Conte vuole un amento di stipendio, che già avuto, i giocatori o le strutture.

De Laurentiis merita una statua, è stato decisivo quasi quanto Maradona! La sua valenza è stata determinante per vincere due scudetti, se non ci fosse stato lui difficilmente il Napoli avrebbe vinto due tricolori. De Bruyne? E' una mossa contro tutti i principi del Napoli. Mi preoccupa ora che i vari Lobotka, Anguissa, Politano e Di Lorenzo che ti chiederanno un aumento e devi essere pronto a parare questi colpi. E' quello che De Laurentiis ha sempre voluto evitare".