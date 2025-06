Marcolin: "Leao e Lookman? Opzioni credibili per il Napoli. Ecco chi prenderei e perché"

“Sono rimasto colpito dall'organizzazione, educazione e bellezza dei festeggiamenti dello scudetto a Napoli. La città ha dato un grande sponsor per il futuro. Il drone - ha detto l’ex azzurro e opinionista Dazn Dario Marcolin a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Liveì - ha restituito una fotografia della città straordinaria. Conte ha mosso il mercato degli allenatori. Tutti hanno aspettato l'incontro e le decisioni di Conte e De Laurentiis. Le prime 7 o 8 squadre della Serie A avranno nuovi allenatori.

La certezza è invece il Napoli che, con la vittoria alle spalle e la permanenza dell’allenatore parte con un 30% in più: la squadra ha un identikit preciso, tutti i calciatori sanno come si lavora con conte e come si vince, si tratta di fattori importanti. De Bruyne può fare tutti i ruoli del centrocampo e in più può fungere da accordo dietro al Lukaku, oggi lo vedo maggiormente nel ruolo più vicino possibile al belga, con il quale si conosce e sono compagni di nazionale, in quel ruolo aiuterebbe i centrocampisti e farebbe da raccordo con gli attaccanti.

Tra Leao e Lookman - e dopo De Bruyne -e la permanenza di Conte posso pensare che siano entrambe opzioni credibili per il Napoli. Tra i due esterni prenderei Lookman: Leao è forte e con Conte troverebbe una continuità maggiore ma l'atalantino può giocare in più ruoli, determina e serve per il cambio di passo oltre che nell'uno contro uno nello sprint e nella velocità ed ha più gol nei piedi”