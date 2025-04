Podcast Renica: "Un aspetto di Conte mi fa sorgere dubbi sul suo futuro al Napoli..."

A parlare di Napoli e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Alessandro Renica.

Inter-Napoli, la corsa continua:

"La novità è che anche l'Atalanta è fuori dalla lotta, il campo ha parlato molto chiaro. L'impressione è che il Napoli quando vince deve essere sempre al massimo, perché quando cala va in difficoltà. L'Inter non sta entusiasmando, ma dà l'impressione di non giocare al massimo, col motore a livello medio. ha questa rosa che gli permette di cambiare spesso se ci sono problemi, e sono tutti titolari. Il campionato rimane aperto perché con i tanti impegni e gli infortuni può succedere di tutto".

Conte, si sposta a fine stagione ogni valutazione sul suo futuro:

"Conte dice che vuole giocatori importanti, già fatti, ma non so se il Napoli può farlo. Si è sempre investito su giocatori che sono ancora nella fase iniziale e possono esplodere. Vedremo cosa succederà da qui a fine campionato ma qualche dubbio ce l'ho".

Milan, addio alla Champions?

"Mai dire mai con tutti questi punti ma credo che nel morale della squadra credo si vada verso un periodo non bello. Al di là di tutto, questa società è molto fragile. E' una società un po' confusionaria, che non ha stabilito delle regole, basti pensare del caso Leao e Theo Hernandez con la Lazio. Nei momenti difficili l'ambiente si sfalda e questo si riflette sulla squadra. Ha buoni giocatori ma serve trovare un'unità d'intenti. Conceicao poi ha i suoi problemi. Leao ha avuto un attacco influenzale e aveva la caviglia gonfia, Loftus-Cheek ha avuto l'appendicite, alla fine certe scelte non si capiscono ma poi lo si fa. E' un'annata storta, per migliorare deve partite con un'altra mentalità".

Leao e Theo Hernandez da vendere per ricostruire la squadra?

"Dare via entrambi? Uno paga il biglietto per loro. Alla fine sono i più forti, anche ieri quando si sono accesi sono stati forti. La catena di sinistra quando vuole è micidiale. Bisogna capire perché quest'anno sono andati così".