Repice: "Anche se l'Inter gioca dopo il Napoli, fossi in Inzaghi starei attento a una cosa"

”La più bella partita di questa Champions? È stata una delle più spettacolari, sicuramente”. Francesco Repice, voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, commenta da Montjuic il 3-3 tra Inter e Barcellona maturato ieri sera: “Magari ce ne sono state anche altre, ma questa soprattutto dal vivo ha destato una grande impressione. Tutti gol bellissimi e in mezzo tante azioni che non abbiamo fatto in tempo nemmeno a riportare nei nostri resoconti, tante cose importanti c’erano da dire per quanto riguardava le reti”.

Alla faccia dell'Inter dei 3 ko consecutivi…

“Mi sembra che la risposta sia arrivata bella, chiara e sonora. Adesso però si tratterà di capire, e questo è forse l'aspetto giornalisticamente più intrigante della questione, se Simone Inzaghi farà delle scelte di un certo tipo, perché obiettivamente contro il Verona… Anche se l’Inter gioca dopo il Napoli, io starei abbastanza accorto. Lo dico anche se non si dovrebbe dire, ma schiererei una formazione, se non di rincalzi, molto vicina”.

In campo con la Primavera è esagerato?

“Sì, ma ha un suo significato. Anche perché poi veramente a Milano il 6 maggio l’Inter si giocherà tutto, la possibilità di andare in finale all’Allianz Arena a Monaco di Baviera, contro una fra PSG e Arsenal. Insomma, ragazzi, è tanta roba: è la Champions”.

Lamine Yamal ha impressionato Inzaghi, e anche chi l’ha visto per la prima volta dal vivo.

“Io l’avevo visto un paio di volte anche con la nazionale spagnola, ma ieri sera… Mamma mia: fa delle cose che non sono normali, a una velocità che non è normale, con una sicurezza che non è assolutamente normale per un ragazzino di nemmeno 18 anni”.

Su cosa deve puntare l’Inter al ritorno dopo una partita così?

“Mi ricorda tanto l'ultima ripresa tra Rocky Balboa e il russo, con all'angolo il secondo di Rocky che gli dice: ‘Gli hai messo paura’. Io penso che l'Inter abbia messo paura al Barcellona ieri sera, che gli abbia fatto male”.