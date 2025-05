Resp. Ticketone: "Settore ospiti per i napoletani? L'idea c'è, aspettiamo novità dal club"

“Non ci sono ancora novità ufficiali, ma il settore ospiti potrebbe essere messo a disposizione dei tifosi del Napoli attraverso le scuole calcio, non mettendo in vendita i biglietti. Sarà il Calcio Napoli a decidere l’assegnazione dei tagliandi, ma per il momento si naviga a vista”. Così Amedeo Bardelli, responsabile di Ticketone, ai microfoni di Radioclub91.

“Ieri sera c’erano ancora in coda decine di migliaia di persone, la richiesta è impressionante. Non esistono biglietti di seconda mano, si rischia di restare fuori dallo stadio. È un incauto acquisto, si buttano solo i soldi. Ci dovrebbe essere un’indagine della Guardia di Finanza per tutti questi siti che mettono in vendita biglietti di seconda mano. L’appello è quello di non acquistare fuori dai canali ufficiali. Il rischio truffa è dietro l’angolo. Io piuttosto me la vedrei in televisione la partita e poi scenderei a festeggiare in strada se succede quello che tutti speriamo”.