Pres. Serie A elogia l'Inter: "Scudetto meritato, è al vertice in Italia e in Europa"

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"Il nostro calcio è assolutamente appetibile, la maggioranza delle società di Serie A è posseduta da fondi stranieri".

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha parlato ai media presenti a margine dell'evento 'Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better: il sistema Italia tra imprese, istituzioni e Made in Italy nella nuova competizione globale'. Di seguito le sue parole raccolte da Tmw: "Il nostro calcio è assolutamente appetibile, la maggioranza delle società di Serie A è posseduta da fondi stranieri e anche in Serie B ci sono tanti investitori esteri. Mi sembra la testimonianza che, nonostante sia vituperato, anche a ragione magari, nel nostro paese per via dei risultati non arrivati, sia comunque appetibile".

Vorrebbe più proprietà locali?

"Gradirei di avere tanti imprenditori italiani, sono nato con le grandi famiglie italiane del calcio: Agnelli, Berlusconi, Moratti, Viola e non vorrei fare torto a qualcuno dimenticandomi. Sono imprenditori che hanno dato lustro al nostro calcio: ne abbiamo ancora, mi piacerebbe fossero di più".

La Serie A appoggia Malagò.

"Per prima la Serie A ha fatto questa scelta, con 19 squadre su 20 che lo hanno indicato quale candidato accreditato. Credo scioglierà la riserva nei prossimi giorni dopo le riunioni che mancano e in quel caso mi auguro che tutto il calcio italiano sia compatto al fianco di Malagò".

Ha ricevuto l'ok anche da AIC e AIACS.

"C'è una larga condivisione verso la sua figura e i programmi che porterà avanti, che noi gli abbiamo tracciato come Lega Serie A. C'è convinzione che sia una persona che possa fare bene nel calcio come ha già fatto per lo sport italiano".

Inter campione d'Italia. Un commento?

"Meritatamente, direi. Avevano fatto un gran campionato, alla società va il merito di essere rimasta costante negli anni al vertice del calcio italiano ed europeo, dove l'Inter ha giocato due finali di Champions League, consentendoci di tenere l'Italia in alto nelle competizioni continentali".

Sentite il rischio che i dilettanti spostino l'ago della bilancia verso Abete nelle presidenziali per la FIGC?

"L'altro candidato è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ed è naturale che larga parte della sua associazione lo sostenga. Per storia e credibilità credo però che Malagò potrà avere dei consensi anche nella LND".