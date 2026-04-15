Ricordate Aronica? Sentite l'ex compagno: "Mi portò al casinò durante ritiro di Mazzarri"

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"Totò Aronica era un personaggio. Di lui ho un bel ricordo: io ero aggregato alla prima squadra di Mazzarri e andammo in ritiro..."

Ricordate Salvatore Aronica? Il difensore pilastro della difesa azzurra di Walter Mazzarri era stato allenato da lui anche alla Reggina: lì era compagno di squadra di Francesco Cosenza, che a DoppioPasso Podcast ha raccontato un aneddoto esilarante: "Totò Aronica era un personaggio. Di lui ho un bel ricordo: io ero aggregato alla prima squadra di Mazzarri. Quando andammo in ritiro su a Bruson superando la collina c'è Saint Vincent, il casinò.

La squadra si muoveva con il pulmino, tutte quelle menate organizzate... e Totò non so perché riusciva ad avere una macchina, perché lui da buon siciliano riusciva sempre ad accaparrarsi l'amicizia di qualcuno allungando magari un 50 euro (ride, ndr). E mi sono trovato io, Aronica, Ceravolo e Ciccio Cozza ad andare al casinò. Ma senza soldi andavamo, cioè io e Ceravolo eravamo senza soldi, quindi andavamo a guardare loro giocare. Noi riuscivamo a fare in due ore le cose che la gente fa in otto ore".